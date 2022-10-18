Başörtüsü düzenlemesinde LGBT detayı!

AK Parti'nin "anayasal güvence'' talebiyle Meclis'e getireceği teklifin detayları belli oldu.

Hükümet yetkilileri dün yaptıkları açıklamayla, başörtüsü için 24. madde, LGBT ve aile konusunda ise 41. maddede değişiklik yapacaklarını söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iki maddedeki düzenlemeye ilişkin ayrıntıları aktardı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"LGBT’nin son dönemlerde aileyi hedef alması nedeniyle Anayasa’nın 41. maddesinde bir düzenlemeye gidiliyor.

Anayasa’nın 41. maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” deniliyor. “Eşler arasında” ibaresi muğlak bulunduğu için yeni çalışmada değiştiriliyor. “Aile, kadın ve erkekten oluşur” tanımı getiriliyor. Tabii 41. maddesindeki, “eşitlik” ifadesi korunuyor.

Hem başörtülüyü hem de başı açık kadınları koruyan düzenleme ise Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 24. maddesinde yer alıyor. “Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması kamu hizmetlerinde görev almalarında ve eğitim-öğretim hayatında ayrımcılık olarak kabul edilemez” deniliyor.