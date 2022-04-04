Başörtüsü düşmanı Ali Atıf Bir İP'te o göreve getirildi!

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Başörtüsü karşıtı ifadelerle gündeme gelen Ali Atıf Bir, İYİ Parti İletişim Danışmanlığı görevine atandı.

İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Ali Atıf Bir'in partide iletişim danışmanı olarak göreve başladığı, ilerleyen günlerde de İYİ Parti'nin tanıtım işlerini yapan Faruk Acar'ın yürüttüğü projeleri de Bir'in yapacağı öğrenildi.

'YÖK türbanla müvadelede haklı!'

Uzun süre FETÖ'nün Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ali Atıf Bir, 2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi rektörlüğüne atanırken yazılarına son vermişti.

Ali Atıf Bir'in 16 Nisan 2006'da Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, açıkça başörtüsü düşmanlığı yapması da hafızalardaki yerini koruyor:

Ali Atı Bir: YÖK türbanla mücadelede sonuna kadar haklı. Türban üniversiteye girerse Türkiye şeriatla savaşı kaybeder, 100 yıl geriye gider. (AKP'nin ılımlı İslami yönetimi altında zaten elli yıl geri gittik de, bir yüz yıl daha demek istiyorum!)

Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi'ne rektör olarak atanınca...

Ali Atıf Bir, Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştı. Bu karar üç istifayı beraberinde getirmişti.

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Fahrettin Altun ve Prof. Dr. Medaim Yanık, istifa gerekçesi olarak, rektörlüğe getirilen eski Bugün yazarı, Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in paralel yapıya destek vermesini gösterdi.

Prof. Dr. Ali Atıf Bir