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Başörtülülere 'öcü' diyen Serra Yılmaz, para için çarşafa girdi

İtalya'da bu Cuma vizyona girecek olan "La prima pietra"da, Müslüman rolünü üstlenen Serra Yılmaz, filmin her sahnesinde başörtülü ve çarşaflı olarak oynadı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
Başörtülülere 'öcü' diyen Serra Yılmaz, para için çarşafa girdi

İtalya'da vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Rolando Ravello'nun üstlendiği 'La prima pietra' filminde oynayan Serra Yılmaz, Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesi rolünü canlandırdı.

Serra Yılmaz'ın, filmdeki çarşaflı görüntüsü, bir dönem başörtülülere söylediği sözleri akıllara getirdi.

"Para için çarşafa girdi" yorumları ayyuka çıktı

Serra Yılmaz'ın film için çarşafa girmesi "Para için oynadı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Canlı yayında başörtülülere "öcü" demişti

Serra Yılmaz 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtülülere yönelik skandal ifadelerde bulunmuştu.

Yılmaz başörtülüler için, "Ben bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana. Ama hiçbir zaman kimseye "Neden başını örttün?" deme hakkını kendimde görmüyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin de bana "Sen niye başını açık geziyorsun? Niye içki içiyorsun?" gibi bir şey sorma hakkı da yok. Bu konuyu sömürerekten baskıya uğradığını iddia eden arkadaşların haklı olduğunu düşünüyorum ama bunun çok da hayati bir baskı olduğunu düşünmüyorum." sözleriyle skadandal açıklamada bulunumuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
  1. Serra Yılmaz
  2. Başortülülere öcü diyen oyuncu
  3. Para için çarşaf giydi
  4. skandal

YORUM YAZ

  • Şehmus oralŞehmus oral19 dk önce
    Paranın dini imanı yoktur.bu çıkarcılar para ićin düşman olduklarına bile para için dost görünebilirler.
  • hacı ömerhacı ömer26 dk önce
    ya bunlar varya bunlar para için yapamayacakları şey yoktur bu tiplerin dini imanı namusu paradır ver parayı sabaha kadar namaz kılar akşamaca oruç tutarlar
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