Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti "Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!" Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca
Gündem

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti "Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!" Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

İstanbul’daki özel bir üniversitede skandal yaşandı! Diş hekimliği stajına yeni başlayan 22 yaşındaki İclal Özbey, başörtüsü nedeniyle sorumlu hocasının hedefi oldu. “Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz!” diyen akademisyen, “Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim” ifadeleriyle genç öğrenciye psikolojik baskı uyguladı.

“Baskı altındasın, açılmakta özgürsün” diyerek aşağıladı!

Diş hekimliği 4. sınıf öğrencisi olan İclal Özbey, yaşadıklarını şöyle anlattı:

 

“Hocamız tanışma sırasında bana doğru gelerek, ‘Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum’ dedi. Hijyen gerekçesiyle arkaya atabileceğimi söyledim ama, ‘Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur’ diye hakaret etti.”

Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemediğini ifade eden Özbey, sözlerine şöyle devam etti:

 

“Bir anda üzerime gelerek, ‘Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın? Açılmakta özgürsün’ dedi. Özgürlükçü bir ailede büyüdüğünü, benim ise baskı altında olduğumu söyledi. Oysa ben sadece hekimlik mesleğimi öğrenmeye çalışıyordum.”

“Hekim kimliğimle değil, başörtümle yargılandım”

Olayın ardından okul yönetimiyle görüşen genç öğrenci, “Talihsiz bir söylem” yanıtı aldı. Ancak sessiz kalmadı; çeşitli platformlarda yaşadıklarını dile getirerek şikâyette bulundu.

“Hekim kimliğimle değil, dış görünüşümle yargılanmam beni çok üzdü. Başhekim ve yönetime ulaştım ama önce olayın ciddiyeti anlaşılmadı. Daha sonra yönetim, ‘Sonuna kadar yanındayız’ diyerek hocaya eğitimden men cezası verdi.”

 

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HALA ARAMIZDA!

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay, “28 Şubat’ın karanlık zihniyetinin özel üniversitelerde hortladığı” yorumlarına neden oldu. Başörtülü öğrenciye yapılan bu nefret dolu muamele, “akademik özgürlük” kisvesi altında sürdürülen başörtüsü düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

1
