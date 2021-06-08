Başörtülü diye bir kadına saldırmak cezasız mı kalacak? Eray Çakın'ın serbest bırakılması infiale sebep oldu

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İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, Eray Çakın adlı alçak tarafından, başörtülü olması sebep gösterilerek vahşice darp edildi. Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kabul eden Çakın'ın serbest bırakılması kamuoyunda infiale sebep oldu.

'Siz ve sizin gibileri istemiyoruz'

Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında, bir kadın arkadaşı ile sohbet ediyordu. Eray Çakın, Akkaya ve arkadaşını önce bakışları ile rahatsız etti. Ardından sözlü olarak tacizde bulundu: "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun."

Serbest bırakıldı!

Neşe Nur Akkaya, parktan kalkmayacaklarını söyleyince, Çakın fiziksel saldırıya başladı. Elindeki termos ve içki şisesi ile art arda Akkaya'ya vurdu. Ardından da defalarca yumrukladı. Genç akademisyen, aldığı darbelerle yere yığıldı. Gözaltına alınan Eray Çakın, emniyetteki ifadesinde Akkaya'yı darp ettiğini kabul etti. Çakın'ın yanındaki arkadaşları da aynı ifadeyi verdi. İslam'a olan nefreti ile Akkaya'ya saldıran Çakın, serbest bırakıldı.

Akkaya'nın aldığı darp raporu:

Tepki yağdı

Eray Çakın'ın, Akkaya'yı vahşice darp ettikten sonra serbest bırakılması, kamuoyunda infiale sebep oldu. 'Eray Çakın Tutuklansın' başlığı ile onbinlerce paylaşım yapıldı. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de Çakın'a tepki gösterdi: "Bu nefret suçu işleyen şahıs hakkında gereğinin elbette takipçisi oluyoruz. İnanın o darp, beyanları ile kıyaslanınca en hafif suçu. Kanaatimce nefret suçları olarak bilinen TCK 216 maddesi kapsamında da işleme ihtiyaç var."

'En ağır şekilde ceza alması için takipçisi olacağım'

Çakın'ın 'Gidin Gaziosmanpaşa'daki bir parkta oturun' sözlerinden sonra bir açıklama da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan geldi. Başkan Usta, medeniyet dersi verdiği Çakın'a, şunları söyledi:

Eray Çakın'ın serbest bırakılmasından sonra kamuoyu ayağa kalktı: