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Başkumandan Meydan Muharebesi”nin basındaki yankıları kitap oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) 25.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
Başkumandan Meydan Muharebesi”nin basındaki yankıları kitap oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri kapsamında yürütülen “Dumlupınar’dan Dumlupınar’a” projesi kapsamında hazırlanan "Basında Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi 1922" prestij kitabı yayımlandı.


2018 yılında dönemin Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in destekleriyle başlatılan, yönetim kurulu başkanlığını Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ın yaptığı Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) tarafından basımı gerçekleştirilen “Basında Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi 1922" okuyucuyla buluştu.


Yaklaşık 1 yıl süren çalışma sonucundan hazırlanan eserde; Türk ordularının işgalci Yunan ordularına karşı başlattığı Büyük Taarruz haberleri 27 Ağustos 1922 tarihinden itibaren kronolojik sırayla yer alıyor.


Anadolu’da Yenigün, Yeni Şar, Tevhid-i Efkar, Vakit, Hakimiyet-i Milliye, Babalık, İleri, Peyam-ı Sabah, Akşam, Karagöz, Güleryüz, The Times, Le Petit Parisien, Le Temps gazeteleri taranarak hazırlanan kitapta Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi’nin başlangıcından İzmir’de düşmanın denize dökülüşü; Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışı ve Türk ordusunun İstanbul’a girişine kadar geçen süreç; Türk ve yabancı basında yer alan haberler gazetenin orijinaliyle birlikte sayfalarda yerini alıyor.


Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat Kütahya - Zafertepe’den idare ettiği 30 Ağustos 1922 Başkumandan Meydan Muharebesi haberlerinin yer aldığı eserin olayların yaşandığı andaki İstanbul ve Anadolu’daki duygu, düşünce ve psikolojiyi bire bir yansıtması açısından bugüne dek yapılmış kitap çalışmalarına göre farklılık arz ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
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