Başkomutan'dan satılmışlara kapak: Ordumuzu yedirtmeyiz

Yeni Akit Ankara

CHP’de yaşanan rezilliklere değinen Erdoğan, “Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur” diyerek, tacizi örtmekle başlayan bu kirli zihniyetin işinin asker, öğretmen, işçi, esnaf, muhtar, çiftçi ve toplumun her kesimine hakareti, bir siyaset tarzı haline getirmeye kadar vardırdığını belirtti.

“Bunların cibilliyeti bozuk”

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından olumsuz bununla ilgili bir ifade çıkmayacak, bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Bunların tabii cibilliyetinde bu var. Hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Her zaman terörle askerimiz savaşırken, polisimiz dağlarda teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, tabutlarına omuz vermek suretiyle ne yazık ki bu ülkede ortaya çıktılar.

“Akşam yalan, sabah yalan...”

“İşte daha geçenlerde gördünüz bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken, sırıtıyor, pişmiş kelle gibi... Akşam yalan sabah yalan bir doğru konuş be, bir dürüst konuş... Kaç kez şu Sakarya’daki palet fabrikasıyla, tank fabrikası ile ilgili her şeyi, vesikaları ile ortaya koyduğumuz halde hâlâ bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma, çıkmaz. SEKA ile ilgili benzer şeylerle karşılaştık. SEKA’nın personelini o zaman Kocaeli Belediyesi’ne aktardık, yerini de hem müze hem de millet bahçesi haline getirdik.”

“Dağa kaçırılan kız da bizimdir”

Kadın haklarına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “83 milyon vatandaşımızı büyük Türkiye ailesinin birer mensubu olarak görüyoruz. Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak, inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için bir görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.”

“CHP tecavüzleri gizliyor”

CHP’deki tecavüzlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: “CHP’de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan artık kendi mensuplarını ve taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin, kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? İlçe ve belediye yöneticilerinin küçük kız çocuğundan erkek çocuğuna, garson kızdan stajyer öğrenciye kadar yaptıkları tüm tacizleri görmezden, duymazdan gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi?

“Rezil maskelerini düşüreceğiz”

“Metroda önce ‘Taciz var’ kampanyası başlatıp sonra kendi adamları olduğunu öğrenince her şeyi silen yine bunlar değil mi? Çocuk tacizcisi sapıkların arkasında sırf AK Parti’ye muhalefet ediyor diye duran bunlar değil mi? İçlerindeki rezilliklere ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, pislik sıçratmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı siyaset kılıfıyla, Atatürkçülük kılıfıyla, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız, bu böyle biline.”

İstanbul sözleşmesine iğne!

İstanbul Sözleşmesine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadının, erkeğin, çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil, kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hâlâ süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Adımlarımızı toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmadan atacağız.”