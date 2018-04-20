Baskın seçim provokasyonu!

Başta avrupa basını ve bazı Türk medya organları erken seçim kararını 'baskın seçim' ilan ederek seçmeni baskı altında tutma çabasına girişti.

Özellikle muhalefet partilerinin seçimleri kaybedeceklerini anlamalarının ardından seçimleri 'baskın seçim' ilan ederek sabote etmeyi amaçlıyor. Muhalefet böylece, seçimleri kaybettiklerinden sığınacak bir gerekçe olarak göstermeyi planlıyorlar.

'NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR!'

Muhalefetin baskın seçim tepkisine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti. Ama Cumhurbaşkanımız 'Haydi buyurun seçime' deyince onlar da şok oldular tabi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolayısıyla biz hazırız AK Parti hazır. İnşallah 24 Haziran'da gümbür gümbür iktidara gelecek." dedi.