0553 313 94 23

Basketbolda Turgutlu Belediyespor’un gururu oldular

Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından 3 sporcu ve antrenör Ceyhan Önk U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek hem Turgutlu’nun hem de Turgutlu Belediyespor’un gururu oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Basketbolda Turgutlu Belediyespor’un gururu oldular

Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından 3 sporcu ve antrenör Ceyhan Önk U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek hem Turgutlu’nun hem de Turgutlu Belediyespor’un gururu oldu. Başarılı sporcular ve antrenör Önk’ü tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Başarılı sporcularımız Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı’yı ayrıca antrenörümüz Ceyhan Önk’ü tebrik ediyor, Ay Yıldızlı forma altında Turgutlu’muzu başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.


2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanmakta olan U14 Yıldız Kız Milli Takımı 5-12 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da kampa girecek. Bu kampa Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı ile antrenör Ceyhan Önk’te davet edilme başarısı gösterdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başarıları sporcuları ve antrenör Ceyhan Önk’ü bu başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, “U14 Yıldız Kız Milli Takımı 5-12 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da kampa girerek 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edecek. Turgutlu Belediyespor’un başarılı sporcuları Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı’yı ayrıca antrenörümüz Ceyhan Önk’te milli takım kampına davet edilme başarısı gösterdi. Ben hem kızlarımızı hem antrenörümüzü bu başarısından dolayı tebrik ediyor, Ay Yıldızlı forma altında hem Turgutlu’muzu hem de Turgutlu Belediyesini başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Ayrıca önümüzdeki süreçte basketbol severler için bir müjde de vermek istiyorum. Kız Basketbol takımımız için sürprizlerimiz olacak ilerleyen günlerde bu sürprizleri de kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör yandaşları umudunu onlara bağladı! Sokaklar karışırsa baş sorumlusu CHP’dir
    1. Terör yandaşları umudunu onlara..
    2. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    3. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    4. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    5. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    6. Marmaris'te orman yangını
    7. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    8. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    9. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    10. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    11. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    12. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    13. Pendik’te takla atan araç karşı..
    14. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    15. Caminin avizelerini çaldı
    16. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    17. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    18. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    19. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    20. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal