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Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Güzel bir karakter gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum"- "Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Sayın İçişleri Bakanımızı ve spor şubeyi göreve çağırıyorum. Ben profesyonel bir antrenörüm. Kulübüm şampiyonluk mücadelesi veriyor ve takımımın başında olmamı istiyor. Ben de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gideceğim"

11 Haziran 2019 Salı 22:01
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda Fenerbahçe Beko'yu 101-93 yenerek seride durumu 1-1'e getiren Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda sergiledikleri performansla maçı kazandıklarını söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ataman, ilk yarı Fenerbahçe Beko'nun daha iyi oynadığını belirterek, "Hücum ağırlıklı kadro ile oynadık. Doğuş'un ciddi bir sakatlığı vardı. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Devre arasında konuştuk. Hücumda 3 oyun kurucuyla oynadık. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi biz de ikili oyunlar yaptık ve istediğimizi elde ettik. Güzel bir karakter gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde serinin üçüncü ve dördüncü maçının oynanacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Türkiye Basketbol Federasyonunun disiplin yönetmeliğini inceledim. Hayretler içerisinde kaldım. Eskiden küfür olduğu zaman maçlarda 3 anons olur ve o takımlar ceza alırdı. Bu serbest bırakılmış. Altıncı ve yedinci uyarıya kadar isteyen istediği gibi küfür edebiliyormuş. Salonlarda bunu da görmüş olduk. Bastır parayı gel burada istediği kadar, istediğin kişiye küfür et. Nasıl bir disiplin yönetmeliği yayınlanmış, şaşırdım. Maç öncesi bunları duymamak için kulaklıkla çıktım ve müzik dinledim."

Bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağını umduğunu aktaran Ataman, şu şekilde sözlerini tamamladı:

"Orada geçmişte çok tatsız olaylar yaşandı. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittim. Onun için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na da giderim. Sonuçta Gençlik ve Spor Bakanlığımız var, İçişleri Bakanlığımız var. Spor şubemiz var. Bu konuda herhangi bir endişem yok. Tek beklentim Türkiye'de yıllar önce yapılan 6222 sayılı kanun var. Beklentim bu yasanın kullanılması. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Sayın İçişleri Bakanımızı ve spor şubeyi göreve çağırıyorum. Ben profesyonel bir antrenörüm. Kulübüm şampiyonluk mücadelesi veriyor ve takımımın başında olmamı istiyor. Ben de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gideceğim."


- Dunston: "İyi iş çıkardık"


Anadolu Efes'te pota altı oyuncusu Bryant Dunston maça yavaş başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda ilk maçtaki gibi oynadık. Maçın devre arasında savunmamızın yeterli olmadığını anladık. Yaptığımız işleri basitleştirmemiz gerektiğini düşündük. Hücumda ilk maçta yaptığımızdan daha fazla topu paylaştık. Bizim oyunumuzda top herkesin eline değiyorsa bizi yenmek kolay olmuyor. İyi iş çıkardık."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:01
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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