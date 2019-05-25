0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"Biz bütün sezon boyunca hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaştık. Şimdi İstanbul'daki maçı kazanmak istiyoruz"- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Bugün rakibimizin yüzdeleri, play-off atmosferinden dolayı oldukça yüksekti"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:10
Basketbolda maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 yenerek seriyi 1-1'e getiren Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, İstanbul'daki son müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyet nedeniyle kutladı.

Şut yüzdelerinin yüksek olmasının maçı kazanmalarını sağladığını ifade eden Markovic, "Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ederim. Çok güzel bir play-off atmosferi oldu. Bence adil olan da üçüncü maçı oynamamızdı. Biz bütün sezon boyunca hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaştık. Şimdi İstanbul'daki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçın kendileri adına özellikle savunma adına sert olduğunu aktaran Markovic, "Oyuncularım ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yüksek oranda yaptılar. Özellikle savunmamız ve hücumdaki şut yüzdemiz maçı bize getirdi." diye konuştu.


- Erdoğan: "Birbirine denk bir eşleşme"


Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, müsabakanın bazı bölümlerinde düşük yüzdeyle oynadıklarını anlattı.

Gaziantep Basketbol ile eşleşmenin kolay maçları ortadan kaldırdığını anlatan Erdoğan, "Play-off maçlarından önce söylediğim gibi bu eşleşme en zorlarından bir tanesi. Birbirine denk bir eşleşme oldu. Dolayısıyla atmosferin bizim açımızdan zor geçeceğini bilerek Gaziantep'e geldik. Yüzdelerimizin bu kadar düşük olduğu bir maçı kazanma ihtimalimiz tabii ki çok fazla yok. Bugün rakibimizin yüzdeleri, play-off atmosferinden dolayı oldukça yüksekti. Üçüncü maç İstanbul'da. Artık o müsabaka, iki taraf içinde sezonu kapatma veya devam etme maçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:10
  1. Basın Toplantısı
  2. Basketbol
  3. Ertuğrul Erdoğan
  4. Galatasaray Doğa Sigorta
  5. Gaziantep Basketbol
  6. Nenad Markovic
  7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?
    1. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne..
    2. İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    3. Galatasaray kafilesi üstü açık..
    4. MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den..
    5. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz..
    6. Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri..
    7. Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    9. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
    10. Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi..
    11. Alman siyasetçilerden AP seçimleri..
    12. Denize giren Alman turist boğularak..
    13. Şehit oğlunu üniformasını giyerek..
    14. Başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin..
    16. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    18. Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl..
    22. TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu:..
    23. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    24. İşçileri taşıyan midibüs kazasında..
    25. Termik santralin kömür bandında yangın
    26. Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar
    27. İşçileri taşıyan servis midibüsü..
    28. İzmit’te inşaatlar kontrol altında..
    29. "Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"
    30. Paris'te Ara Güler anlatıldı
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı