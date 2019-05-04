Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Jeanne Marie Garnier, son saniyeye kadar mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Garnier, "Beş maçlık seri, belki de kariyerimin en zor serisidir. Hem Galatasaray ile karşılaşmak hem de son maçın son çeyreğine 8 sayı geride girmek zorluydu. Ancak oyuncularım son ana kadar kazanacağımıza inandılar ve kazandılar. Şimdi finaldeyiz." diye konuştu.

Finalde normal sezon lideri Çukurova Basketbol ile karşılaşacaklarını aktaran Fransız çalıştırıcı, "Şu ana kadar sadece yarı final serisine odaklanmıştık. Pazartesi gününden itibaren Çukurova Basketbol serisine çalışacağız. Zor olacaktır ama hiçbir seri Fenerbahçe-Galatasaray serisinin yerini tutmaz. Normal sezonu ilk sırada bitirdiler ve saha avantajına sahipler." ifadelerini kullandı.





- Galatasaray cephesi





Galatasaray Başantrenörü Efe Güven ise yarı finalde elenmelerine rağmen sezon boyunca doğru işler yaptıklarını aktardı.

İki takımı da tebrik eden Güven, "Kadın basketbol tarihinin en kıyasıya geçen serisini izlettirdiler. Son topa kadar oynanan bir mücadele oldu. Rakibimize ve Çukurova Basketbol'a finalde başarılar diliyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum, taraftarımız da gurur duyuyordur. Ciddi eksiklerle ve dar bir rotasyonla oynadık. Maç sonunda rakibin haklı sevinci de ne kadar doğru işler yaptığımızın kanıtıydı. Finale yükselmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki sezona daha iyi bir giriş yapacağımızı düşünüyorum. Tarih her zaman kazananları hatırlar ama bu sefer tarih pes etmeyen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı ayrı bir yere koyacaktır." şeklinde görüş belirtti.