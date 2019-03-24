0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Gaziantep çok zor dış atışları sokmaya başlayınca maça ortak oldu ama sonuçta kazandık"- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"Topu çok iyi çevirmeliyiz, çok iyi savunma yapmalıyız. Bunu yapamayınca da maalesef mağlubiyet kaçınılmaz oluyor"

24 Mart 2019 Pazar 19:13
Basketbolda maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 66-65 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında Bryant Dunston'un sakatlanmasından kötü etkilendiklerini kaydetti.

Aksiliklere rağmen iyi oynadıklarını aktaran Ataman, "Özellikle kenardan gelen oyunculardan ciddi anlamda katkı aldık ama maçın sonunda uzun rotasyonun çok daralması ve Sertaç'ın da faul problemine girmesiyle sıkıntı çekmeye başladık. Gaziantep çok zor dış atışları sokmaya başlayınca maça ortak oldu ama sonuçta kazandık. Ligde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.


- Markovic: "Her şeyi son çeyreğe bıraktık"


Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise zoru başardıklarını belirterek, "Maçın bir anında kazanamayacağız gibi göründü ama maçı 2 sayılık serbest atışa kadar getirdik. Bu maç içerisinde çok zor gibi görünüyordu. Anadolu Efes kadar tecrübeli oyuncuları bulunan ve birçok şampiyonluk elde etmiş bir takıma karşı bütün maçı son periyottaki gibi oynamamız gerekiyordu. Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Ne yazıkki fark 15 olana kadar son periyottaki gibi savunma yapmamız ve hücumda bu şekilde top çevirmemiz gerektiğini anlayamadık. Her şeyi son çeyreğe bıraktık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk 2 çeyreğinde 2 faul yaptıklarını ifade eden Markovic, şunları söyledi:

"Bu kabul edilemez bir durumdu. Bu bizim aslında ne kadar çok yumuşak savunma yaptığımızı gösterir. Bu tarz takımlara karşı yumuşak savunma yaparak olmuyor. Sadece bir iki oyuncunun katkısıyla değil de tüm oyuncuların katkısıyla başarabiliriz. Topu çok iyi çevirmeliyiz, çok iyi savunma yapmalıyız. Bunu yapamayınca da maalesef mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Benim hayal kırıklıklarım maçı kaybettiğimiz için değil, ilk yarıdaki çok kötü oyunumuzdan dolayıdır. Ancak maçı geri çevirdikleri için kendi oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu eforu sağladık ve çok büyük bir karakter gösterdik."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:13
  1. Ergin Ataman
  2. Nenad Markovic
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buteflika'nın seçim kampanyası müdüründen "halk hareketine destek" açıklaması
    1. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    2. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    3. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    4. Moldova, Türkiye maçının..
    5. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    6. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    7. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    8. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    9. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    10. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    11. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    12. Türkiye-Moldova maçına doğru
    13. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    14. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    15. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    16. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    17. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    18. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    19. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    20. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    21. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    22. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    23. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    24. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    27. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    28. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    29. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    30. Batman 1. Amatör Ligi
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında