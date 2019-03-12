Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği Fransa ekibi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyondan elenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ellerinden geleni yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ivanovic, "Nanterre'yi tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaştık ancak olmadı. Takımımla ilgili kötü bir düşünce kafamda yok. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hücumda kendimize biraz daha güvenseydik, topu hızlı çevirseydik farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların ABD'li oyun kurucusu Phil Pressey, sert bir maç oynadıklarını belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Sayı farkı olunca savaşmak zor oluyor. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.





- Donnadieu: "Bütün oyuncularım kahramanca oynadı"





Nanterre Başantrenörü Pascal Donnadieu, bütün oyuncularının kahramanca oynadığını ve turu geçtiklerini belirtti.

Kendileri için büyük bir başarı olduğunu aktaran Donnadieu, "Dominic Waters'tan yoksun oynamak bizi çok zorladı. Bütün oyuncularım kahramanca oynadı. Hepsiyle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nanterre forması giyen Jeremy Senglin ise şunları kaydetti:

"İki takım için önemli bir maçtı. Takımımla gurur duyuyorum, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunma ve hücumda dikkatli oynadık. İyi bir basketbol oynadık. Kazandığımız için mutluyuz."