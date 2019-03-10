Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-73 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son çeyrekte oynadıkları iyi basketbolla oyunu çevirdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Bahçeşehir Koleji'nin çok iyi oynadığını belirterek, "Topu çok iyi kullanıp bizim savunmamızı çözdüler ve bizi cezalandırdılar. İlk önce savunmamızla sonra da oyuncularımızın kalitesiyle son çeyrekte oyunu değiştirebildik. Bazı sakat oyuncularımız var ve antrenmanlarda tam kadro çalışamıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi çalışıp bugün çok iyi reaksiyon verdiler. Tam kadro antrenmanlara geri dönüp sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğum gününü kutlayan sarı-lacivertli taraftarların kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Sırp antrenör, "Bizi hep destekliyorlar. Bize güveniyorlar. Oyuncularıma son ana kadar destek veriyorlar. Barcelona maçında da bu desteği bekliyoruz. THY Avrupa Ligi'nde sona maça kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Ernak: "Maçın genelinde iyi mücadele ettik"





Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas cezası nedeniyle takımının başında yer alamazken, yardımcı antrenör Erhan Ernak, müsabakanın genelinde iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Ernak, "Maçın genelinde iyi mücadele ettik. Karşılaşmanın büyük bölümünde hafta içinde çalıştığımız maç planına sadık kaldık. Fenerbahçe Beko, maçın içerisinde bizim planlarımızı bozmak için karşı hamleler geliştirdi. Bu mücadeleyi 40 dakikaya yaymak lazım ki sonunda galip gelebilirim. Ligde ilk senesini geçiren bir ekip olarak sporcularımızın mücadelesinden memnunuz." diye konuştu.