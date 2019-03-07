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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Kötü şut yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik"- Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino:"Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici"

07 Mart 2019 Perşembe 22:42
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 91-67 yenilen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, rakibin hızlı hücumlarına karşılık veremedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ernak, Yunanistan ekibinin çok iyi forvetlere sahip olduğunu aktardı.

Panathinaikos'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ernak, şöyle konuştu:

"Kötü şut yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik. Çok iyi karar vericilere ve çok iyi forvetlere sahipler. Biz ne zaman sayı kaçırsak, ilk hızlı hücumda bizi zorladılar. Bu yüzden 91 sayı buldular. Panathinaikos, Gran Canaria karşısında geçen hafta başardığı şeyi bugün de başardı."


- Pitino: "Biz kendimizi biliyoruz"


Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, boyalı alanda çok etkileyici oynayarak galip geldiklerini söyledi.

THY Avrupa Ligi'ndeki son karşılaşmalarında, maç başına 90 sayı bulduklarına dikkati çeken Pitino, "Modern basketbolda bunu sadece 11 üçlük deneyerek bulmak gerçekten zor iş. Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Pitino, bir basın mensubunun "Karşılaşma içerisinde farklı bir planınız var mıydı?" sorusuna, "Bizim için önemli olan kendimizi bilmek. Biz kendimizi biliyoruz. Dış atışlarda iyi değiliz. Boyalı alanda topla iyi buluşuyoruz. Bu da bizim bazı problemleri aşmamıza yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

ABD'li çalıştırıcı, Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu aktararak, "Son zamanlarda buraya ikinci kez geliyorum. Burada evimde hissediyorum. Ben Manhattanlıyım. Bunu hissetmemin bir sebebi de İstanbul'da trafik olması." şeklinde görüş belirtti.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:42
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Panathinaikos
  4. Rick Pitino
  5. Selçuk Ernak
  6. THY Avrupa Ligi

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