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Basketbolda maçın ardından

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Antrenörü Fahri Güler:- "Ciddi derecede stres ve baskı vardı. Oyuncularımız bunun üstesinden geldi ve ligde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldık"- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit: - "Her ne olursa olsun eksik yabancısı olan rakibimizin karşısında galip gelmemiz gerekiyordu"

03 Şubat 2019 Pazar 21:45
Basketbolda maçın ardından

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 73-69 mağlup eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un antrenörü Fahri Güler, "Ciddi derecede stres ve baskı vardı. Oyuncularımız bunun üstesinden geldi ve ligde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güler, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncuların bir arada hareket ettiğini ve 17 asist yapıldığını belirten Güler, "İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Son 3 dakika 7 sayı gerideyken, son 7 haftadır galibiyet alamayan bir takımın gösterdiği reaksiyon inanılmazdı. Oyuncular, bütün takdiri hak ediyor. Akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Ciddi derecede stres ve baskı vardı. Oyuncularımız bunun üzerinden geldi ve ligde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un lige renk kattığını dile getiren Güler, rakiplerine başarılar diledi.


- Serhat Şehit: "Önümüzdeki maçlara bakacağız"


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit de Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u tebrik etti.

Üst düzey mücadele altında geçecek maç beklediklerini kaydeden Şehit, "Beklediğimiz gibi de oldu. İstediğimiz oyunu belli bir bölümde sahaya yansıttık, belli farklar yakaladık. Çok iyi reaksiyonlar verdiler, çok dalgalanma oldu oyunda, istediğimiz seviyede tutamadık. Her ne olursa olsun eksik yabancısı olan rakibimizin karşısında galip gelmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, önlerindeki maçlara bakacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 21:45
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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