0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Genel olarak iyi basketbol oynadık"- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören:"İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

03 Şubat 2019 Pazar 15:31
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ligde üçüncü sırada yer alan bir ekibe karşı oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin gücünü bilerek maça hazırlandık. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. Her oyuncumuz maçın ilk anından sonuna kadar agresif oynadı. İyi oynamadığımız bazı anlar vardı ama genel olarak iyi basketbol oynadık. Oyuncularımı güzel galibiyet için tebrik ediyorum. Çok fazla savaşan bir rakibe karşı kazandık. Panathinaikos maçı öncesi bizim için güzel bir hazırlık oldu. Panathinaikos da hücum ribauntlarında çok etkili. Bugün Stimac'a çok fazla ribaunt verdik."

Çok önemli bir döneme girdiklerini kaydeden Sırp teknik adam, şöyle konuştu:

"Önümüzde Panathinaikos maçı var. Sonra ligde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile oynadıktan sonra Türkiye Kupası maçına çıkacağız. Bu hafta sıkı çalışmamız bizim için çok önemli. Taraflara destekleri için teşekkür ediyorum."


- Gören: "Belli dönemlerde iyi oynadık"


Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun sahasında çok etkili oynadığını belirten Gören, şunları kaydetti:

"Biz buraya lig üçüncüsü olarak geldik ve bunu oynadığımız basketbolla göstermek istedik. Fenerbahçe Beko gibi zorlu bir deplasmanda belli dönemlerde iyi oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda istediği baskıyı kurdu ve bizi zor atışlara zorladı. İkinci yarıda çok net atışlar bulduk ve farkı 7-8 sayıya kadar düşürdük. Kazanmak için yetmedi. Fenerbahçe Beko çok ciddi ve iyi oynadı. Fenerbahçe Beko'nun bize saygı duyarak oynaması bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçları kazanarak ligi ilk 4 içinde tamamlamaya çalışacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:31
  1. Basketbol
  2. Burak Gören
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türk Telekom
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans uçak 8 yaşındaki Egemen için havalandı
    1. Ambulans uçak 8 yaşındaki Egemen için..
    2. VakıfBank, İtalyan Chiara Di Iulio'yu..
    3. Musul'daki müze ayağa kaldırılacak
    4. İngiltere’de skandal karar! Çocuk..
    5. MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..
    8. Netanyahu'nun partisinin seçim..
    9. "Dur, dur Donald Trump. Elini kana..
    10. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    11. Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu!..
    12. Leoparı poşete sarılı halde buldular!
    13. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    14. TEM Otoyolu fena karıştı! 9 araç, 8..
    15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Irak'tan 'Saddam' iddialarına yalanlama!
    18. Futbol: TFF 2. Lig
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı