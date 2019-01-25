Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Baskonia'yı 80-75 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, maçın son bölümlerinde iyi savunma yaparak galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ernak, oyuncularının eksiklere rağmen iyi reaksiyon gösterdiğini aktardı.

Sözlerine takımını kutlayarak başlayan Ernak, "Eksik oyuncularımız vardı. Markel Brown zaten sakattı. Jeremy Evans ise idmanda sakatlandı. Kalan oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Maçın son bölümünde çok iyi oynadık. Kazanmayı başardık." diye konuştu.

Ernak, maçın son anlarında savunmada etkili olduklarını anlatarak, "Son bölümleri daha iyi oynamaya başladık. Bunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Son çeyrekte sadece 14 sayıya izin verdik. Bunların 10'u faul çizgisinden geldi. Son anlarda çok iyi savunma yaptık. Bu da maçı kazanmamızda etkili oldu." ifadelerini kullandı.





- Perasovic: "Rakibimiz galibiyeti hak etti"





Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic, rakiplerinin daha sert oynayarak galibiyeti hak ettiğini dile getirdi.

Üç sayılık atışlarda etkili olamadıklarını vurgulayan Perasovic, "Darüşşafaka'yı tebrik ederim. Bizden daha sert oynadılar. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkinci yarı ilk yarıya oranla daha az enerjiyle ve sertlikle oynadık. Bazı noktalarda rakipten daha iyiydik. Ancak sertliğimizin rakip kadar iyi olmaması bize maçı kaybettirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı sebebiyle oynayamayan forvet oyuncusu Tornike Shengelia olmadan da kazanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



