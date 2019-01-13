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Basketbolda maçın ardından

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas:"Devrenin son maçıydı ve rahat bir galibiyet aldığımız için mutluyum"- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz:"İkinci yarı farklı bir takım izlettireceğiz"

13 Ocak 2019 Pazar 19:08
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas, rahat bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, maç boyunca kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Ligde her maç aynı puana sahip. Fenerbahçe Beko ya da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenince aynı puanları alıyorsunuz. Bugünkü maç değerliydi. Rakibimizi konumundan dolayı görmezden gelemezdik. Maçın içerisinde rahatladığımız anlar oldu ve o anlarda fark azaldı." ifadelerini kullandı.

Dedas, ligin ikinci yarısında taraftarlarına daha çok galibiyet hediye etmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Maçtan önce kupaya katılmak için farklı skora ihtiyacımızın olması maçı tuhaf bir hale getirdi. Devrenin son maçıydı ve rahat bir galibiyet aldığımız için mutluyum. Devreyi de 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladık. Bu bizim için fena sayılmaz. Maçtan önce Quino Colom'un sakatlanması bizim için beklenmedik bir durumdu. O olmadan nasıl oynayacağımıza hazırlanmamıştık. Isınırken birden sakatlandı. Bugün Colom olmadan da 103 sayı attık. Bizim için iyi bir skor. Taraftarlarımıza teşekkür ederim."


- Yavuz: "İkinci yarı farklı bir takım izlettireceğiz"


İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, ligin ikinci yarısında çok farklı bir takım izlettireceklerini söyledi.

Karşılaşmada ribaunt sorunu yaşadıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Maçta Semih Erden dışında kısa oyuncularla mücadele ettik. Rakibimiz 42, biz ise 28 ribaunt aldık. Üç sayı isabetinin düşük olması da skor anlamında geride kalmamıza neden oldu. Orta mesafe atışlarda etkili olmaya çalıştık. Böyle bir maçta 9 top kaybıyla oynadık. Kısa oyuncularla oynamamız bu konuda etkili oldu. İlk yarıda Rautins etkili olmuştu ve ikinci yarıda onu durdurduk. Sabahattin Can Göndür savunmada katkı verdi. Belki de en iyi yaptığımız şey buydu."

İki oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade eden Hakan Yavuz, "Ligde ilk yarı sona erdi. En alt sıradayız. İkinci yarı farklı bir takım izlettireceğiz. Damian Kulig ailevi nedenlerden dolayı, Andre Spight ise istediğimiz verimi alamadığımız için takımdan gitti. Bu oyuncuların yerine iki oyuncu alacağız. Arayışlarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:08
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Hakan Yavuz
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  5. Stefanos Dedas
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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