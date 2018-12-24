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Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Net bir skorla kazandık"- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz:- "İyi takım olma yolunda ilerliyoruz"

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, ikinci yarı doğru reaksiyon göstererek net bir skorla kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, maçın kendisi için özel geçtiğini aktararak "Kendi kurduğum takımdan kalan oyunculara karşı oynadık. Sakaryalı oyuncuları tebrik ederim. Çok fedakar ve yürekli kişiler. Özellikle ilk yarıda gayet sert ve kararlı oynadılar, bizi sıkıştırdılar. Böyle pozisyonlardan ders çıkarmanın doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ernak, şunları kaydetti:

"Devre arasından sonra doğru bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Net bir skorla kazandık. Sevinecek ya da üzülecek vaktimiz yok. Önümüzde THY Avrupa Ligi'de Olympiakos maçı var. Tepki verme peşindeyiz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bunu da antrenman yapmadan birbirimizle iletişim halinde maçları oynarken yapmaya çalışıyoruz. Keyifli de bir dönem. Ne kadar birbirimize kenetlenirsek bu süreci o kadar kısaltacağız."

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise mağlubiyete rağmen iyi takım olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Gelecek hafta Banvit ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulkaz, "İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Edogi'nin takıma katılmasıyla rotasyonumuz biraz daha rahatladı. Bu maça hazırlanmaya başlayacağız. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Ozan Bulkaz
  5. Selçuk Ernak
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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