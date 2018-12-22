Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic: "Hücumdan memnun kaldım. Takım halinde topu çok iyi dolaştırdık"- Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen: "1 ve 5 numaralarımız bugün sahada yoklardı"

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit'i 95-75 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmadaki etkili oyunlarının sonuca yansıdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, "Banvit gibi genç ve enerjik bir takıma karşı oynamak zordur. Savunmada agresifliğimizi ortaya koyunca hücum da beraberinde geldi. Hücumdan memnun kaldım. Takım halinde topu çok iyi dolaştırdık. Böyle olunca sonuç da geldi. Bugün Banvit'in savunması yeterince sert değildi. Nasıl hücum etmemiz gerektiğini en iyi şekilde uyguladık." ifadelerini kullandı.


-Gürgen: "Gereken savunmayı yapamadık"


Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

Maçta savunma stratejilerini uygulayamadıklarını dile getiren Gürgen, şunları söyledi:

"Gereken savunmayı yapamadık. Bunun da en önemli nedeni, 5 numara pozisyonundaki oyuncularımızın hücumda ve savunmada görevlerini yerine getirememeleri. 1 ve 5 numaralarımız bugün sahada yoklardı. Basit hatalar yaptılar. Basketbol basit ama çok stratejik bir oyun. Konsantrasyon ve kararlılık anlamında mesafe kat etmemiz gerekiyor. Banvit gelişime çok açık bir takım. Umarım o gelişimi gösterirler ve hem savunmada hem hücumda böyle saçma sapan oynamayız."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. Ahmet Gürgen
  2. Banvit
  3. Basketbol
  4. Beşiktaş Sompo Japan
  5. dusko ivanovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    1. TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    2. Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye ziyaret
    4. Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    5. "Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım,..
    6. TÜGVA Olağan Genel Kurulu
    7. "Gelecek, bugünden başlıyor"
    8. "Baro siyaseti popülizm rüzgarına..
    9. PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12..
    10. Kürdistan Yurtseverler Birliği ABD'ye..
    11. Gebze'de kamyonette korkunç infaz! 5..
    12. Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken..
    13. Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!
    14. Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2..
    15. "İslam dünyasında barış ve huzur olmalı"
    16. Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek..
    17. Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Freni boşalan kamyon şarampole..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti