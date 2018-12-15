0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas:"Savunmada ve hücumda çok iyiydik"- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Sahada savaşmadık ve karakter ortaya koyamadık"

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-57 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, savunmada ve hücumda çok iyi bir oyun sergileyerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Dedas, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan farklı galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Savunmada ve hücumda çok iyiydik. Atmosfer de çok iyiydi. Her şey böyle olunca işler istediğimiz gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan mücadelesinde tribünden takıma destek veren Bahçeşehir Koleji öğrencilerine de teşekkür eden Yunan başantrenör, "Onlara galibiyet sözü vermiştim. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Arayı iyi değerlendirip daha güçlü döneceğiz." diye konuştu.


- Ivanovic: "Takım gibi oynamadık"


Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, sahada yeterli mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji'nin iyi ve akıllı oynayarak galibiyete uzandığını aktaran Ivanovic, "Takım gibi oynamadık. Sahada savaşmadık ve karakter ortaya koyamadık. Beşiktaş'a yakışmayan bir mücadele oldu. Bunun için taraftarlardan özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  1. Basketbol
  2. Basketbolda maçın ardından
  3. Dusko Ivanovic
  4. Stefanos Dedas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da gençler dini eğitimle topluma kazandırılıyor
    1. Endonezya'da gençler dini eğitimle..
    2. Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi
    3. Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler..
    4. Bursa'da ev yangını
    5. "Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat..
    6. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi..
    7. Eşini ağır yaralayıp, intihar etti
    8. Erzurum'da rahatsızlanan hükümlü..
    9. Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını..
    10. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    11. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi..
    12. Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz..
    13. Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de..
    14. Pendik'te kebapçı dükkanına silahlı..
    15. Tomrukların altında kalan kişi ağır..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Alışverişte kazıklanmayın!
    18. Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama
    19. Mutluluk zor değil!
    20. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak