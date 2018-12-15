Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-57 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, savunmada ve hücumda çok iyi bir oyun sergileyerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Dedas, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan farklı galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Savunmada ve hücumda çok iyiydik. Atmosfer de çok iyiydi. Her şey böyle olunca işler istediğimiz gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan mücadelesinde tribünden takıma destek veren Bahçeşehir Koleji öğrencilerine de teşekkür eden Yunan başantrenör, "Onlara galibiyet sözü vermiştim. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Arayı iyi değerlendirip daha güçlü döneceğiz." diye konuştu.





- Ivanovic: "Takım gibi oynamadık"





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, sahada yeterli mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji'nin iyi ve akıllı oynayarak galibiyete uzandığını aktaran Ivanovic, "Takım gibi oynamadık. Sahada savaşmadık ve karakter ortaya koyamadık. Beşiktaş'a yakışmayan bir mücadele oldu. Bunun için taraftarlardan özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.