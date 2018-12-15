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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum"

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:18
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 92-68 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maçın sonundaki atmosferin çok güzel olduğunu aktararak, şunları aktardı:

"Afyon Belediyespor'un savunma planına karşı hazırlıklıydık. Afyon Belediyespor, uzun oyuncularıyla üç sayılık basketler buluyor, bunu kontrol ettik. Herkese oynama fırsatı verdiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir programımız var ve ona hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum."

Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, oyuncularım beş yıldır gösterdikleri performanstan dolayı bunu hak ediyorlar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:18
  1. Afyon Belediyespor
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Zeljko Obradovic

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