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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı:- "Deplasmanda galibiyet çıkarmak Türkiye liginde zor, kazandığımız için mutluyum"

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:03
Basketbolda maçın ardından


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, deplasmanda maç kazanmanın zor olduğunun belirterek, galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çakı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İyi basketbol oynuyorlar. Biz de Türkiye liginde sezon başında kaybettiğimiz, ucu ucuna kaçan maçlardan dolayı hem biraz gergindik, hem de kazanmamız gereken bir maça ihtiyacımız vardı. Bu gün ikinci yarıda çok hata yaptık savunmada. Bu savunmayı istememekten değil, rakibin kaliteli hücum etmesinden ve bireysel hatalardan kaynaklandı. Maçı kazanmayı başardık. Bence önemliydi. Deplasmanda galibiyet çıkarmak Türkiye liginde zor, kazandığımız için mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum."


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:03
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  2. Basketbol
  3. Maçın ardından
  4. Tahincioğlu

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