Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek21 Aralık 2018 Cuma 09:41
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)
23 Aralık Pazar:
13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-OGM Ormanspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.30 Yalova Belediyespor-Artvin Belediyespor (Yalova 90. Yıl)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Finalspor (ENKA)
16.00 Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
17.00 Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)
23 Aralık Pazar:
16.00 Karesispor-Edirnespor (Kurtdereli
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