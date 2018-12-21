Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)

23 Aralık Pazar:

13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-OGM Ormanspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.30 Yalova Belediyespor-Artvin Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Finalspor (ENKA)

16.00 Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)

23 Aralık Pazar:

16.00 Karesispor-Edirnespor (Kurtdereli