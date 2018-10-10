Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kim kazandı?
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı vardı. 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 21:50
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı vardı. 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı. İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti. Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi. Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi. Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
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