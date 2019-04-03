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Basketbolda alt yaş milli takımların teknik ve idari kadroları açıklandı

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
Basketbolda alt yaş milli takımların teknik ve idari kadroları açıklandı


İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 yılı içinde erkek ve kızlarda 20, 18 ve 16 yaş altı milli takımlarda görev yapacak teknik ve idari kadro belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın idaresindeki milli takımlarda koordinatörlük görevini erkeklerde Fikret Doğan, kızlarda ise Zeynep Gül Ene üstlenecek.

Bu yıl milli takımlarda görev alacak isimler şöyle:


- 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:


İdareci/menajer: Nedim Yücel (Bursaspor)

Başantrenör: Serkan Erdoğan

Yardımcı antrenör: Tutku Açık (Galatasaray Doğa Sigorta), Mülkü Karadeniz (Edirnespor), Murat Öney (Türk Telekom)

Kondisyoner: Ali Göksel Atağ (Galatasaray Doğa Sigorta)


- 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:


İdareci/menajer: Mehmet Döğüşgen

Başantrenör: Derviş Gökhan Güney (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Yardımcı antrenör: Ozan Havuzlu (Anadolu Efes), Mahir Bayrak (Gaziantep Basketbol), Ali Ruhi Balkanlı (Darüşşafaka Tekfen)

Kondisyoner: Tolga Titiz (Mavişehir Spor Kulübü)


- 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı


İdareci/menajer: Gürol Karamahmut

Başantrenör: Semih Soğuksu

Yardımcı antrenör: Gülhan Öztürk (TOFAŞ), İbrahim Daloğlu (Beşiktaş Sompo Japan), Özcan Çakar (Anadolu Efes)

Kondisyoner: Aydın Gökmen Güner


- 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı:


İdareci/menajer: Zeynep Gül Aktaş

Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı (Bellona Kayseri Basketbol)

Yardımcı antrenör: Emre Özsarı (İstanbul Üniversitesi), Özlem Şencan (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Can Alyüz (Fenerbahçe)


- 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı:


İdareci/menajer: Sebla Kesim Key

Başantrenör: Nevriye Yılmaz (Galatasaray Gelişim)

Yardımcı antrenör: Yusuf Arkadaş (Çukurova Doğuş), Özgür Güvenç (Çankaya Üniversitesi)


- 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı:


İdareci/menajer: Banu Özgür (Parlayan Yıldızlar)

Başantrenör: Ali Doğan Korkmaz (İstanbul Üniversitesi)

Yardımcı antrenör: Birtan Öztürk (Galatasaray), Sefa Gündüz (Çankaya Üniversitesi), Selim Aldağ (İstanbul Üniversitesi Gelişim)


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
  1. Basketbol
  2. Fikret Doğan
  3. Haluk Yıldırım
  4. TBF
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu
  6. zeynep gül ene

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