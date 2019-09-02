Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3X3 Basketbol Zafer Turnuvası tamamlandı.

Afyonkarahisar’ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Kütahya ve Mersin gibi illerden gelen 45 takımdan oluşan 180 sporcu, iki gün boyunca basketbol şöleni verdi. Turnuvada dereceye girenler ödüllerini, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Gençlik Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli ve Başkan Yardımcısı Murat Öner’in elinden aldı.

Turnuvuya katılan ve dereceye giren tüm takımları tebrik eden Başkan Zeybek, Zafer Meydanı’nda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Başkan Zeybek,turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Öte yandan Basketbol Zafer Turnuvası’nda kategorilerinde birinci olan takım sporcularına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Motokros Bileti hediye etti.