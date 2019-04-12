Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - İspanya'nın Valencia ekibini uzatma sonunda 95-92 yenen Almanya temsilcisi ALBA Berlin, final serisinde durumu 1-1'e getirdi



İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin, sahasında İspanya ekibi Valencia'yı uzatma sonunda 95-92 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Mercedes Benz Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Alman temsilcisi, devre arasına 42-39 üstün girdi. Çekişmeli geçen maçta son çeyreğe 62-59 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken, mücadelede normal süre 83-83 sona erdi ve uzatmaya gidildi. Uzatmada rakibine 12-9 üstünlük sağlayan ALBA Berlin, rakibini 95-92 yendi ve seride durumu 1-1 yaptı. Şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

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