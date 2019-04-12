Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
- İspanya'nın Valencia ekibini uzatma sonunda 95-92 yenen Almanya temsilcisi ALBA Berlin, final serisinde durumu 1-1'e getirdi12 Nisan 2019 Cuma 23:31
İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin, sahasında İspanya ekibi Valencia'yı uzatma sonunda 95-92 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Mercedes Benz Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Alman temsilcisi, devre arasına 42-39 üstün girdi.
Çekişmeli geçen maçta son çeyreğe 62-59 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken, mücadelede normal süre 83-83 sona erdi ve uzatmaya gidildi.
Uzatmada rakibine 12-9 üstünlük sağlayan ALBA Berlin, rakibini 95-92 yendi ve seride durumu 1-1 yaptı.
Şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
YORUM YAZ