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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- İspanya'nın Valencia ekibini uzatma sonunda 95-92 yenen Almanya temsilcisi ALBA Berlin, final serisinde durumu 1-1'e getirdi

12 Nisan 2019 Cuma 23:31
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin, sahasında İspanya ekibi Valencia'yı uzatma sonunda 95-92 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Alman temsilcisi, devre arasına 42-39 üstün girdi.

Çekişmeli geçen maçta son çeyreğe 62-59 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken, mücadelede normal süre 83-83 sona erdi ve uzatmaya gidildi.

Uzatmada rakibine 12-9 üstünlük sağlayan ALBA Berlin, rakibini 95-92 yendi ve seride durumu 1-1 yaptı.

Şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:31
  1. Alba Berlin
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