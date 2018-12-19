Basketbol: ULEB Avrupa Kupası





İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 87-72 yenilerek elendi.

Grubun son maçında rakibine 87-72 mağlup olan Türk Telekom, üçlü averaj sonunda gruptan çıkamadı. Türk Telekom, aynı puana sahip olduğu Zenit ve Partizan NIS'in üçlü averajda gerisinde kalarak grupta 5. oldu. Partizan NIS ise bu galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde tamamlayan Partizan NIS, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 66-54 önde geçen Partizan NIS, karşılaşmadan 87-72 galip ayrılarak gruptan çıktı.