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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Galatasaray: 83 - Kızılyıldız MTS: 100

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:59
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Aare Halliko (Estonya), Michele Rossi (İtalya)

Galatasaray: Webster 14, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 30, Auguste 12, Arapovic 9, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 4, Caner Erdeniz

Kızılyıldız MTS: Ragland 18, Baron 20, Lazic 5, Simanic 17, Ojo 8, Keselj 7, Perperoglou 10, Davidovac, Nenadic 7, Zirbes 6, Ristic 2

1. Periyot: 26-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-79


İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 100-83 yenildi.

Son 16 turuna çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı ekip, grubu 3 galibiyet, 7 yenilgiyle son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşma, karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-11 üstün geçti. İki ekip de hızlı hücumlardan basketler üretirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız MTS, Simanic ve Baron'un üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 4 sayıya (35-39) çıkardı. Galatasaray karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden Sırbistan temsilcisi, soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray karşısında Simanic'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 22. dakikada skoru 58-45'e getirdi. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı ekip karşısında Sırbistan temsilcisi, hızlı hücumlardan kolay sayılar üreterek 28. dakikada farkı 15 sayıya (57-72) taşıdı. Kızılyıldız MTS, final periyoduna 79-68 önde girdi.

Son çeyreğe Arapovic'in pota altından kaydettiği sayılarla giren Galatasaray, 32. dakikada farkı 7'ye (72-79) indirdi. Hücumda ritmini artıran Kızılyıldız MTS, Perperoglou'nun arka arkaya kaydettiği sayılarla 35. dakikayı 14 sayı (74-88) farkla üstün tamamladı. Kızılyıldız MTS, Ragland'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 100-83 galip ayrıldı.


- Ege Arar oyuna devam edemedi


Galatasaray'ın milli oyuncusu Ege Arar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte bir pozisyonda rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki pivot, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyun alanını terk etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:59
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Kızılyıldız MTS
  4. ULEB Avrupa Kupası

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