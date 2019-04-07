Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası tek maçla tamamlandı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası tek maçla, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin de 29. haftası 2 müsabakayla sona erdi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası tek maçla tamamlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası tek maçla, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin de 29. haftası 2 müsabakayla sona erdi. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-70 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 86-73 Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta: 75-80

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63-83

- Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor: 78-74

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Galatasaray Gelişim-Urla Belediyespor: 54-89 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik: 77-50

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