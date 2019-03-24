Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı24 Mart 2019 Pazar 21:20
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56
Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 65-66
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 103-106
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe-Beşiktaş: 68-57
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Petkimspor: 85-89
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-57
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Galatasaray Gelişim: 58-54
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