Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 65-66 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 103-106

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Beşiktaş: 68-57

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Petkimspor: 85-89

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-57 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Galatasaray Gelişim: 58-54



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