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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı

24 Mart 2019 Pazar 21:20
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56

Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 65-66

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 103-106


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe-Beşiktaş: 68-57


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bandırma Kırmızı-Petkimspor: 85-89


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bursa Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-57

İstanbul Üniversitesi Gelişim-Galatasaray Gelişim: 58-54


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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:20
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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