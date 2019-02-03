Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 1 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2 maç oynandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta tamamlandı. Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 87-64 Banvit-Gaziantep Basketbol: 74-82 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 73-69

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70 Çukurova Basketbol-Galatasaray: 87-58 Canik Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-123 - Türkiye Basketbol 1. Ligi Selçuklu Basketbol-Akhisar Belediye: 79-78

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Bayraklı Belediyesi: 69-75







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