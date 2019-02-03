Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 1 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2 maç oynandı03 Şubat 2019 Pazar 20:24
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta tamamlandı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 87-64
Banvit-Gaziantep Basketbol: 74-82
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 73-69
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70
Çukurova Basketbol-Galatasaray: 87-58
Canik Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-123
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Selçuklu Basketbol-Akhisar Belediye: 79-78
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Bayraklı Belediyesi: 69-75
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