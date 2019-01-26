Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3'er maç yapıldı26 Ocak 2019 Cumartesi 00:09
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73
Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93
Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68
A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63
Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86
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