Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3'er maç yapıldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı. Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73 Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93 Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68 A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63 Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86



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