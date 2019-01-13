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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maç oynandı

13 Ocak 2019 Pazar 19:30
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ise 4 maç yapıldı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-64

Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 103-86


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


OGM Ormanspor-Fenerbahçe: 73-90

Galatasaray-Beşiktaş: 52-65

İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 48-81

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 60-64


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ: 87-72

Selçuklu Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-65


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Galatasaray Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 77-49

Bursa Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 67-45

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:30
  1. Basketbol
  2. toplu sonuç

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