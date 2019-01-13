Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maç oynandı13 Ocak 2019 Pazar 19:30
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ise 4 maç yapıldı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-64
Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 103-86
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Fenerbahçe: 73-90
Galatasaray-Beşiktaş: 52-65
İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 48-81
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 60-64
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ: 87-72
Selçuklu Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-65
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 77-49
Bursa Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 67-45
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