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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3'er maç oynandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:06
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Gaziantep Basketbol-Galatasaray: 71-67

TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 89-79

Türk Telekom-Banvit: 66-87


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 97-66

Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor: 73-77

Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor: 84-79


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 81-86

Edirnespor-Yalova Belediyespor: 62-79

Bursaspor-Karesispor: 86-65


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 79-60

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 83-73

Urla Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 74-71

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:06
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. toplu sonuç

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