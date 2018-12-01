Basketbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi01 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 95-73
OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi: 95-53
Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 62-65
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 69-81
Petkimspor-Yalova Belediyespor: 83-79
Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-95
Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-69
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 62-69
Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 63-57
Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 83-49
Yalova VİP Gençlik-A Koleji: 71-81
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