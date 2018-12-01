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Basketbol: Toplu sonuç

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 95-73

OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi: 95-53

Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 62-65


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 69-81

Petkimspor-Yalova Belediyespor: 83-79

Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-95

Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-69


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 62-69

Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 63-57

Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 83-49

Yalova VİP Gençlik-A Koleji: 71-81

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
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