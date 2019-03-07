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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 67 - Panathinaikos: 91

07 Mart 2019 Perşembe 22:10
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 14, Brown 4, Peiners 12, Evans 8, Oğuz Savaş 7, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Kidd 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Diebler, Eric 11

Panathinaikos: Calathes 10, Kilpatrick 6, Papapetrou 18, Thomas 12, Papagiannis 14, Payne 4, Langford 8, Gist 9, Vougioukas 2, Kalaitzakis, Lekavicius 2, Antetokounmpo 6

1. Periyot: 17-20

Devre: 37-46

3. Periyot: 53-66


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım 22. kez sahadan yenik ayrıldı. Konuk ekip ise 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu sayılarla başlayan Panathinaikos, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın tempoyu artırma çabalarına rağmen çeyrek boyunca pota altını savunmakta zorlandı. Yunanistan ekibi, ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen karşısında pota altından basketler bulmaya devam eden Yunanistan temsilcisi, 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 40-26. Ev sahibi ekip, Eric ve Douglas'ın sayılarının yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili performansıyla farkın açılmasına engel olsa da Panathinaikos devreyi 46-37 önde kapattı.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Calathes'in etkili oyununa Douglas, Kidd ve Evans'ın sayılarıyla karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 51-57. Çeyreğin son anlarında yeniden toparlanan Panathinaikos, final periyoduna 66-53 üstün girdi.

Son çeyreğe de hücumda iyi başlayan Yunanistan ekibi, savunmada ritmini kaybeden Darüşşafaka Tekfen karşısında 36. dakikada farkı 28 sayıya kadar yükseltti: 85-57. Kalan sürede farkı koruyan Panathinaikos, maçı 91-67 kazandı.

Öte yandan, mücadelenin 17. dakikasında yaşanan teknik sorundan dolayı müsabakaya yaklaşık 5 dakika ara verildi.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:10
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Panathinaikos
  4. THY Avrupa Ligi

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