Basketbol: THY Avrupa Ligi - Ligde 20. hafta geride kalırken, Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü- Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu- Darüşşafaka Tekfen, sahasında Baskonia'yı mağlup etse de son sıradan kurtulamadı



İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı. Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu. Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.

- Sonuçlar Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75 Maccabi FOX-Panathinaikos: 84-75 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70 Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84 Khimki-Bayern Münih: 60-71 Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75 Buducnost VOLI-Herbalife Gran Canaria: 75-70 Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84

- Puan durumu Takımlar O G M AS YS AV. Puan 1. Fenerbahçe Beko 20 18 2 1672 1479 193 38 2. Real Madrid 20 16 4 1724 1521 203 36 3. CSKA Moskova 20 15 5 1715 1615 100 35 4. Anadolu Efes 20 13 7 1710 1603 107 33 5. Olympiakos 20 12 8 1592 1541 51 32 6. Barcelona Lassa 20 11 9 1556 1544 12 31 7. Bayern Münih 20 10 10 1585 1605 -20 30 8. AX Armani Exchange Olimpia Milan 20 9 11 1727 1712 15 29 9. Baskonia 20 9 11 1617 1607 10 29 10. Maccabi FOX 20 9 11 1606 1602 4 29 11. Zalgiris 20 8 12 1540 1568 -28 28 12. Panathinaikos 20 8 12 1539 1582 -43 28 13. Khimki 20 7 13 1525 1577 -52 27 14. Herbalife Gran Canaria 20 6 14 1555 1732 -177 26 15. Buducnost VOLI 20 6 14 1481 1660 -179 26 16. Darüşşafaka Tekfen 20 3 17 1490 1686 -196 23



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