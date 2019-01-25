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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 80 - Baskonia: 75

25 Ocak 2019 Cuma 22:25
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8

Baskonia: Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 9

1. Periyot: 21-29

Devre: 45-47

3. Periyot: 63-61


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 20. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 80-75 yenerek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sonuçla, son sıradaki yeşil-siyahlılar 3. galibiyetini aldı. Baskonia ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya pota altından peş peşe bulduğu basketlerle iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 3. dakikayı 8-4 üstün bitirdi. Toparlanan Baskonia, boyalı alanı savunmakta güçlük çeken ev sahibi takım karşısında 6. dakikada 15-10 öne geçti. İspanyol ekibi, kolay top kayıpları yapan yeşil-siyahlılar önünde ilk çeyreği 29-21 üstün kapattı.

İkinci periyot tempolu başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar kaydeden Baskonia, 16. dakikada 43-36 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın kazandığı topların ardından ürettiği sayılarla tempoyu artırdı ve ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 43-45. İspanya temsilcisi, devrenin son anlarında top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında soyunma odasına 47-45 önde gitti.

İkinci yarıya pota altından Diebler ve Eric'in ürettiği basketlerle giren Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 51-51. Savunma sertliğini çeyreğin ortalarında yakalayan yeşil-siyahlılar, Muhammed Baygül'ün asist ve sayılarıyla Baskonia karşısında 28. dakikayı 60-58 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, son çeyreğe Douglas'ın üç sayılık basketiyle 63-61 galip durumda girdi.

Final periyoduna da Douglas'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikayı 69-66 önde geçti. Baskonia, çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü kaybetti. Ev sahibi ekip, kenardan oyuna dahil olan Eric'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla 36. dakikada skoru 75-68'e getirdi. Hücumda temposu düşen Türk temsilcisi karşısında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Baskonia, bitime 22 saniye kala farkı 3 sayıya düşürdü: 78-75. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, maçı 80-75 kazandı.

Öte yandan, 1998-1999 ile 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen ve dün hayatını kaybeden Ukraynalı eski basketbolcu Alexander Okunsky için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:25
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  4. THY Avrupa Ligi

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