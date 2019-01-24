Basketbol: THY Avrupa Ligi





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 13, Green 17, Kalinic 16, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 12, Guduric 5, Vesely 7, Datome 4, Lauvergne 2

Olympiakos: Williams-Goss 3, Spanoulis 10, Papanikolaou 8, Printezis, Milutinov 11, Timma 14, Strelnieks 13, Mantzaris, Bogris 2, Leday 6, Toupane 8, Vezenkov

1. Periyot: 21-15

Devre: 40-28

3. Periyot: 68-54

Beş faulle çıkan: 33.20 Vesely (Fenerbahçe Beko)





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Dış atışlardan sayılar üreten Olympiakos karşısında Ahmet Düverioğlu ve Ali Muhammed'le pota altından basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada farkı 9 sayıya (15-6) çıkardı. Oyunu dengeleyen Yunanistan temsilcisi, 7. dakikada farkı 4 sayıya (17-13) indirse de çabuk toparlanan sarı-lacivertli ekip, Kalinic ile Guduric'in kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 21-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Timma'nın dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla başlayan Olympiakos, Leday'ın pota altından bulduğu basketle 14. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Savunmasını sertleştiren ve 13-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 18. dakikada farkı çift hanelere (36-25) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 40-28 üstün gitti.

İkinci yarıya Ahmet Düverioğlu ile Ali Muhammed'in kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Green'in iç ve dış atışlardan arka arkaya ürettiği basketlerle 28. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 63-42. Serbest atışlardan kaydettiği sayılarla Yunanistan temsilcisi farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 68-54 önde girdi.

Son çeyrekte boyalı alanda üstünlük kuran Olympiakos, 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 72-63. Hücumda ritmini artıran Fenerbahçe Beko, Guduric ve Ali Muhammed'in sayılarıyla 35. dakikada farkı 14 sayıya (77-63) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 90-75 kazandı.





- MVP seçilen Vesely, ödülünü aldı





THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jan Vesely'ye müsabaka öncesi ödülü verildi.

Çekyalı Pivot'a, ödülü eski Fenerbahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan takdim etti.

Fenerbahçe Beko'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görülen Vesely, maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist ve 1,2 top çalmayla mücadele etmişti.



