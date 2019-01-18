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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Herbalife Gran Canaria: 64 - Fenerbahçe Beko: 82- İspanya'da oynanan maçta rakibini 18 sayı farkla yenen sarı lacivertli ekip liderliğini sürdürdü

18 Ocak 2019 Cuma 00:59
Basketbol: THY Avrupa Ligi

MADRİD (AA) - Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında, deplasmanda İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 yendi.

Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan sarı lacivertliler, 2'nci periyotta farkı artırarak devreyi 44-32 galip tamamladı.

3'üncü periyotta daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 56-51'lik skorla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Son periyotta oyundaki üstünlüğü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, sahadan 82-64'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada, Nikola Kalinic 16, Jan Vesely 13, Kostos Slouskas 11 ve Ali Muhammed 10 sayı ile sarı lacivertlilerin en skorer oyuncuları oldu. İspanyol takımında ise 21 sayı kaydeden Tim Killie maçın en skoreri olarak öne çıktı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde 17'nci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini korudu. Alt sıralardaki Gran Canaria ise 13'üncü mağlubiyetini elde etti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:59
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