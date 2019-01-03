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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Anadolu Efes: 92 - Bayern Münih: 77

03 Ocak 2019 Perşembe 22:38
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa), Jordi Aliaga (İspanya)

Anadolu Efes: Micic 20, Doğuş Balbay, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16

Bayern Münih: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams 9, Ogunsipe

1. Periyot: 27-18

Devre: 55-36

3. Periyot: 70-54


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada dış atışlardan sayılar bulan Bayern Münih karşısında Dunston'la pota altından basketler üreten Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-10 üstün geçti. Micic'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 8. dakikada farkı 9 sayıya (25-16) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu basketlerle 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 43-27. Savunmayı sertleştiren lacivert-beyazlı ekip, Micic ve Pleiss'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla soyunma odasına 19 sayı farkla önde gitti: 55-36.

İkinci yarıya savunmada ve hücumda kötü başlayan Anadolu Efes karşısında pota altından sayılar üreten Bayern Münih, Williams'ın üç sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) indirdi. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı ekip, Moerman ve Larkin'in sayılarıyla final periyoduna 70-54 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Anadolu Efes, Pleiss'ın sayısıyla 34. dakikada farkı 17 sayıya (77-60) taşıdı. Dedovic ve Lucic'in üç sayılık basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 77-68. Motum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 92-77 galip ayrıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:38
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Bayern Munih
  4. THY Avrupa Ligi

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