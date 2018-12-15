Basketbol: THY Avrupa Ligi
- Ligin 12. haftasında sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerek 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü- Deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan Anadolu Efes, haftayı 4. sırada tamamladı- Darüşşafaka Tekfen ise Panathinaikos'a yenilerek 11. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı15 Aralık 2018 Cumartesi 10:31
İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 12. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek üst üste 8'inci toplamda ise 11. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 88-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı 4. basamakta tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Panathinaikos karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Yunanistan temsilcisine 75-67 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 11. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.
- Sonuçlar
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 88-81
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 88-74
Fenerbahçe - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-85
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 79-81
Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-65
Bayern Münih (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-84
Panathinaikos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 75-67
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-85
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|Puan
|1. Fenerbahçe
|12
|11
|1
|1021
|917
|104
|23
|2. Real Madrid
|12
|10
|2
|1078
|935
|143
|22
|3. CSKA Moskova
|12
|10
|2
|1053
|973
|80
|22
|4. Anadolu Efes
|12
|8
|4
|1037
|986
|51
|20
|5. Olympiakos
|12
|7
|5
|967
|939
|28
|19
|6. Panathinaikos
|12
|6
|6
|938
|932
|6
|18
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|12
|6
|6
|1033
|1028
|5
|18
|8. Bayern Münih
|12
|6
|6
|962
|964
|-2
|18
|9. Barcelona Lassa
|12
|6
|6
|914
|939
|-25
|18
|10. Zalgiris
|12
|5
|7
|969
|961
|8
|17
|11. Baskonia
|12
|5
|7
|973
|985
|-12
|17
|12. Herbalife Gran Canaria
|12
|5
|7
|997
|1070
|-73
|17
|13. Khimki
|12
|4
|8
|940
|964
|-24
|16
|14. Maccabi FOX
|12
|3
|9
|924
|966
|-42
|15
|15. Buducnost VOLI
|12
|3
|9
|867
|976
|-109
|15
|16. Darüşşafaka Tekfen
|12
|1
|11
|904
|1042
|-138
|13
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