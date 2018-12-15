



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 12. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek üst üste 8'inci toplamda ise 11. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 88-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Panathinaikos karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Yunanistan temsilcisine 75-67 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 11. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.





- Sonuçlar





Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 88-81

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 88-74

Fenerbahçe - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-85

Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 79-81

Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-65

Bayern Münih (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-84

Panathinaikos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 75-67

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-85





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