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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Panathinaikos: 75 - Darüşşafaka Tekfen: 67

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:49
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

Bu sonuçla Panathinaikos 6. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10'u üst üste olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşadı.

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-16 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, dördüncü çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya (57-53) indirdi.

Darüşşafaka Tekfen, maçın 35. dakikasında skorda eşitliği sağlamasına karşın (65-65), ev sahibi takımın son 2 dakika 47 saniyelik bölümde attığı basketlere engel olamadı ve karşılaşmadan 75-67 mağlup ayrıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:49
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  3. Panathinaikos
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