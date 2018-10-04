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Basketbol Süper Ligi 2018-2019 fikstürü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Basketbol Süper Lig 2018-2019 sezonu yarın start veriyor. Ligde ilk haftanın açılış maçı, yarın saat 19:00’da Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:01
Basketbol Süper Ligi 2018-2019 fikstürü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Basketbol Süper Lig 2018-2019 sezonu yarın start veriyor. Ligde ilk haftanın açılış maçı, yarın saat 19:00’da Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

Basketbol Süper Lig 6 Ekim Cumartesi maçları

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)

Basketbol Süper Lig 7 Ekim Pazar maçları

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)

15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:01
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