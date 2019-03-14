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Basketbol Sevdalıları Buluştu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve Banvit Basketbol Kulübü iş birliği ile basketbol severler bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:32
Basketbol Sevdalıları Buluştu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve Banvit Basketbol Kulübü iş birliği ile basketbol severler bir araya geldi.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından ’Basketbol Sevdalıları Buluşuyor’ adlı söyleşiye konuşmacı olarak Milliyet Gazetesi yazarı Ümit Avcı, basketbol yazarı Gökhan Türe, Fanatik Gazetesi yazarı Gökhan German, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gelişim Direktörü Fırat Eser, Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Banvit Basketbol Kulübü ve Basketbol A Milli Takım oyuncusu Tolga Geçim katıldı.



“Hakemlerin son bölümdeki ilginç kararlarından maçı alamadık”


Banvit-Tyrese Rice maçında hakemlerin ilginç kararını hiç iyi görmediğini ifade eden Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, “Öncelikle bizleribusöyleşide yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim.Akşam Tyrese Rice, Banvit için önemli bir maçtı. Avrupa kupalarında mücadele etmiş, her zaman güzel sonuçlar almış, sezon başından beri Avrupa kupalarında başarılı olmak Banvit için önemli bir sonuçtur. Zaman zaman başarıyı elde ettik, zaman zaman da başarıyı elde edemedik. Banvit-Tyrese Rice maçı çok kritik bir maçtı.Son 8’e kalma maçıydı. Bu ana kadar avantajlı geldik, ama gereken sonucu alamadık. Sonucunda spor yapıyoruz.Maçta yanlış verilen birkaç karar etki etti. Spor ve sporun içinde bu tip efsaneler var. Maç sonucundan açıkçası üzgünüz. Önümüzdeki Karşıyaka maçına yüklendik ona hazırlanıyoruz” ifadesinde bulundu.


Konuşmacılar teker teker söz aldıktan sonra, soru cevap kısmına geçildi. Son olarak plaket takdiminde bulunmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:32
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