Basketbol şampiyonu Karabük oldu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü`nce 27 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihlerinde Düzce’de yapılan 33. İller arası Basketbol Türkiye Şampiyonasında kupa Karabük’ün oldu.

Turnuvaya, Düzce, Gaziantep, Konya, Denizli, Samsun, Kars, Kayseri ve Karabük illeri katıldı.A Gurubunda mücadele eden Karabük KYK takımı, ilk maçında Konya’yı 101-45, ikinci maçında Denizli takımını 56-47, üçüncü maçında Kayseri takımını 80-47 yenerek grubunu namağlup lider tamamlayarak yarı final oynama hakkı elde etti. Yarı final de ev sahibi Düzce takımı ile eşleşen Karabük ekibi müsabakadan 86-61 galip ayrılarak adını finalde Denizli ile karşılaştı. Bu müsabakadan da 71-64 galip ayrılan Karabük ekibi 33. İller arası Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonu oldu.